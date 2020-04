Eerste asielzoekers komen aan in Sijsele

Vandaag komt een eerste groepje van 15 asielzoekers in de voormalige kazerne van Sijsele aan.

Zoals bekend zal het tijdelijk noodopvangcentrum openen onder strikte voorwaarden. Het gaat om personen wiens asielaanvraag al een tijdje lopend is. Zij worden ook al langer medisch opgevolgd. In onderling overleg werd met het Rode Kruis overeengekomen dat voor de duur van de corona-maatregelen, de bewoners het opvangcentrum enkel zullen verlaten voor een essentiële verplaatsing.

Het Rode Kruis zal in opdracht van Fedasil voor de duur van twee jaar een noodopvangcentrum uitbaten in de voormalige legerkazerne in Sijsele. Er mogen maximum 300 asielzoekers worden opgevangen.

