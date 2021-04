Arno opnieuw in het ziekenhuis opgenomen

Muzikant Arno Hintjens uit Oostende is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis voor enkele onderzoeken. Na zijn opname zal hij een rustpauze inlassen.

In november 2019 kreeg Arno (71) de diagnose van pancreaskanker. De zanger-muzikant onderging een operatie en kreeg ook chemotherapie. Het ging even beter, maar begin dit jaar moest hij opnieuw een chemokuur volgen. Nu zou hij weer aan de beterhand zijn, maar toch blijkt een opname voor enkele onderzoeken noodzakelijk.

50 jaar in het vak

De rockzanger zit al 50 jaar in het vak. De echte doorbraak komt er in 1980 met de groep T.C. Matic. Hits als "Oh La La La" en "Putain" groeien al snel uit tot klassiekers. In 1986 waagt Arno zijn kans als soloartiest en brengt hij zijn eerste soloalbum uit. Zijn laatste album "Santéboutique" verschijnt eind 2019. Maar er komt een nieuw album uit op 21 mei, zijn 72e verjaardag. Uit zijn repertoire van 400 nummers koos Arno er 16 uit. Die nam hij opnieuw op met enkel een piano als begeleiding.

Lifetime Achievement Award

Arno werd bij de uitreiking van de Mia’s in februari 2020 in de bloemetjes gezet met een Lifetime Achievement Award uit handen van zijn broer Peter. Hij reageerde op die eer met de gevleugelde woorden "Merci godverdomme, rock on motherfuckers". Hij vond zijn beeldje maar niets.

Gisteren overleed zijn goeie vriend Tjens Couter (72). De gitarist stond samen met Arno aan de wieg van een stukje Belgische muziekgeschiedenis. Net als Arno Hintjens was Couter (echte naam Paul Decoutere) afkomstig van de kust, hij kwam uit Zeebrugge.

