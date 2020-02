Vijf Mia's naar West-Vlaanderen

In Paleis 12 in Brussel zijn donderdagavond de dertiende Music Industry Awards uitgereikt. Vijf Mia’s gaan naar West-Vlaanderen. Arno kreeg bovendien een Lifetime Achievement Award.

Na zijn zegetocht van vorig jaar kon zanger Niels Destadsbader ook dit jaar twee MIA's binnenhalen. Hij won in de categorieën Solo man en Nederlandstalig. Balthazar was de winnaar in de categorie Alternative en Auteur/Componist. Compact Disk Dummies mochten dan weer tot hun eigen verbazing de award voor beste Dance gaan ophalen.

Arno werd in de bloemetjes gezet met een Lifetime Achievement Award uit handen van zijn broer Peter. Hij reageerde op die eer met de gevleugelde woorden "Merci godverdomme, rock on motherfuckers". Hij vond zijn beeldje ook maar niets.