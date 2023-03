Alle twaalf West-Vlaamse Delhaizewinkels weer open

Vandaag openen alle twaalf supermarkten van Delhaize in West-Vlaanderen weer hun deuren. Dat bevestigt de woordvoerder van Delhaize Roel Dekelver.

Supermarktketen Delhaize wou alle winkels in eigen beheer voortaan in franchise laten uitbaten, en blijft ook bij dat standpunt. In onze provincie gaat het om twaalf winkels, die sinds vorige week dinsdag gesloten waren door een staking bij het personeel.

Maar vandaag zijn de winkels gewoon terug open, laat de woordvoerder van Delhaize weten aan onze redactie. Het gaat om winkels onder meer in Oostende, Brugge, Kortrijk, Izegem en Roeselare. Of er nog verdere acties van de vakbonden komen, is nog niet bekend.

