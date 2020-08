Al 50 positieve coronagevallen in Westvlees

In Westvlees zijn er nu al 50 positieve gevallen van corona. Alle 650 werknemers worden nu getest. Al is het zo goed als onmogelijk dat mensen van de versnijderij bij Westvlees hun collega's op andere afdelingen hebben besmet. Dat zegt het bedrijf.

18 werknemers daar bleken besmet. We hebben de afdelingen van elkaar afgezonderd, waardoor de besmettingen moeilijk kunnen overslaan zegt Westvlees.

Wachten op testresultaten

Een groot deel van de 225 werknemers bij de snij-afdeling van Westvlees wachten nog op het verdict. Maar al 50 werknemers testten positief.

De 225 werknemers van de snij-afdeling moeten nog wel even in quarantaine blijven. Het labo heeft de volledige resultaten nog niet. Dat zal pas ten vroegste morgen zijn. De snij-afdeling blijft wel dicht, de rest van het bedrijf kon gewoon aan de slag blijven. Want de kans dat het virus naar daar is overgeslagen, is eigenlijk onbestaande.

Westvlees werkt nu aan noodplannen die ze moet toepassen als alle resultaten bekend raken. Ze zullen ook samen met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid bekijken onder welke voorwaarden wanneer de snij-afdeling weer zal mogen openen.

