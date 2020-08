Reeds 18 besmettingen, meer dan 200 personeelsleden in quarantaine na coronabesmetting bij Westvlees

Meer dan 200 personeelsleden van slachthuis Westvlees in het West-Vlaamse Staden zijn in quarantaine geplaatst na verschillende coronabesmettingen. Dat bevestigt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) woensdag.

Ondertussen blijkt dat van de meer dan 200 geteste personeelsleden al 18 personen positief bleken. Het bedrijf moet voorlopig niet sluiten omdat alle positief geteste personeelsleden op dezelfde afzonderlijke afdeling werken.

Door het systeem van lokale contacttracing kwam de broeihaard binnen het bedrijf aan het licht. "Verschillende mensen van de snijafdeling bleken besmet met het virus. Daarom besloten we op grote schaal te gaan testen", vertelt burgemeester Vanderjeugd.

Ondertussen werden meer dan 200 mensen getest en in quarantaine geplaatst. Daarvan zijn al 18 positieve tests binnen, al wordt verwacht dat dat aantal nog zal stijgen. "We zullen pas alle resultaten hebben tegen donderdagmiddag. Het aantal positieve tests zal dus hoogstwaarschijnlijk nog stijgen."

Volgens de burgemeester is het voorlopig niet aan de orde om het bedrijf volledig te sluiten. "De besmette mensen werken in dezelfde afdeling die afgesloten is van de rest van het bedrijf, of hebben een familiale band met personen binnen die afdeling. We volgen alles heel goed op maar sluiting is nog niet aan de orde." De activiteiten van de snijafdeling worden momenteel overgenomen door een andere vestiging.