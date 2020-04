Al 15 bewoners overleden aan coronavirus in Brugs WZC

In woonzorgcentrum Westervier in Brugge zijn ondertussen 15 bewoners overleden aan het coronavirus. Dat meldt de directeur van de overkoepelende Curando-groep Dirk Lips. Ondertussen zijn ook 52 andere bewoners en 15 medewerkers van het woonzorgcentrum besmet.

Het woonzorgcentrum in Brugge kreeg te maken met en zware uitbraak van het coronavirus. Ondertussen zijn op korte tijd al 15 bewoners overleden aan het virus. Van de 120 bewoners zijn er 52 besmet en ook 15 van de 117 medewerkers zijn besmet. De besmette bewoners werden in isolatie geplaatst.

"Vanavond verwachten we de levering van de tests", zegt Lips "Er is ons verzekerd dat we daarmee alle bewoners en medewerkers kunnen testen. Maar het wordt nog een zwaar logistiek werk om dat allemaal te bolwerken."

Het is de bedoeling om nadien de besmette personen af te zonderen van andere bewoners. "Het is verschrikkelijk wat hier gebeurt. Vooral voor mensen met dementie is deze situatie moeilijk te vatten. Wij proberen hen dan ook zo goed mogelijk te begeleiden."

Bekijk ook: