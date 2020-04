Grotere uitbraak van corona in wzc Brugge

In een twintigtal Vlaamse woonzorgcentra zijn er grotere uitbraken van het coronavirus.

Dat bevestigt Joris Moonens van het Agentschap Zorg & Gezondheid. Onder meer in het woonzorgcentrum Westervier in Brugge is de toestand sinds enkele dagen ernstig. Zeven patiënten zijn daar op korte tijd overleden en enkele verplegers zijn uitgevallen wegens ziekte.

Bovendien zijn ook 45 bewoners ziek.

Personeelsproblemen

Joris Moonens legt uit dat er elke dag een rapportage vanuit de wzc's is over het aantal bewoners en personeelsleden dat symptomen vertoont. Daaruit blijkt dat er momenteel een twintigtal wzc's zijn die met grotere aantallen kampen. "Dat wil niet zeggen dat die allemaal in de problemen zitten. Sommige directies hebben nog geen personeelsproblemen, andere wel", verduidelijkt hij. Op basis van de inschattingen neemt het Agentschap Zorg en Gezondheid nu ook zelf contact op met de wzc's om de situatie te evalueren.