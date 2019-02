Afscheid van Magdalenabad in Kortrijk

Het provinciaal zwembad in Kortrijk, het Magdalenabad, gaat definitief dicht. De Kortrijkse Waterpolo Kring heeft op een passende manier afscheid genomen van het zwembad waar de club zijn thuisbasis had en heel wat triomfen beleefde.

Om niet zomaar afscheid te nemen van het Magdalenabad, heeft de Kortrijk Waterpolo Kring twee doodskisten als decor in de inkom geplaatst. Met een korte rede van oud-voorzitter Stef Vandemeulebroucke worden Magda en Lena symbolisch ten grave gedragen.

Het Magalenabad is open gegaan in 1964 en gaat donderdag definitief dicht. Yvon Vandenabeele was 31 jaar voorzitter van de club.

Bekijk ook