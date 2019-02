Schoolzwemmen duurder? Willy Naessens helpt een handje

In een filmpje is te zien hoe de leerlingen een bezoek brengen aan het domein van zwembadbouwer Willy Naessens in Celles. Daar kunnen ze dan gratis zwemmen.

In maart gaat het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide open. Volgens Roel Deseyn van oppositiepartij CD&V 4.0 wordt het schoolzwemmen dan 4 keer duurder. Van 0,40 euro per kind per lesbeurt naar 1,60 euro. Volgende week zitten delegaties van Kortrijkse basisscholen en het stadsbestuur samen voor verder overleg. De leerlingen zien een prijsverhoging duidelijk niet zitten: 'Helaas wordt zwemmen 4x zo duur als vroeger. We vragen daar iets aan te doen zodat zwemmen toegankelijk blijft voor iedereen!'

Het filmpje is gemaakt door vlogger Hannes Coudenys uit Kortrijk. Zijn zoon is leerling van de basisschool OLV van Vlaanderen.

