Aerocircular opent ontmantelingsloods voor vliegtuigen

Het bedrijf zal er vliegtuigen ecologisch ontmantelen en recycleren. Het gaat om vliegtuigen van 15 tot 20 jaar oud die einde carrière zijn. Per jaar wil het bedrijf er zowat 12 tot 15 ontmantelen. In vliegtuigen zitten heel wat elementen die hergebruikt of kunnen worden, zoals onderdelen van kabels, zetels en metalen.

Werk voor 35 mensen

Het bedrijf heeft 4,5 miljoen euro geïnvesteerd in hun vestiging van 4.500 vierkante meter en zet 35 mensen aan het werk. In de loods, die 17 meter hoog is, kunnen twee vliegtuigen tegelijkertijd aangepakt worden. Aerocircular wil op termijn naar meer ontmantelingen gaan. (Lees verder onder de foto)

Bekijk ook: