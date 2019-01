Uniek bedrijf voor ontmanteling vliegtuigen Oostende

Op de luchthaven van Oostende is het bedrijf Aerocircular gestart met de bouw van hun loods. Die zal dienen om vliegtuigen te ontmantelen. Onder meer Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en burgemeester Bart Tommelein woonden de eerste spadesteek bij. Aerocircular is gespecialiseerd in de ontmanteling en het recycleren van vliegtuigen. "We focussen met Aerocircular op economische 'end of life'-vliegtuigen", verduidelijkt CEO Koen Staut. "Dat zijn vliegtuigen van 15 tot 20 jaar oud die vandaag nog passagiers vervoeren. Het zijn dus geen wrakken of schroot.

Nieuwe markt

Aerocircular boort hiermee een nieuwe markt aan. Dergelijke vliegtuigen worden voornamelijk omgebouwd naar cargo, maar dat is een oververzadigde markt. Wij creëren met de duurzame ontmanteling een heel nieuwe economie. Hier is drie jaar studie en onderzoek aan voorafgegaan", aldus nog de CEO. Zo zullen alle luchtwaardige onderdelen ontmanteld worden. De romp en de rest worden hergebruikt als grondstof. Per jaar wil het bedrijf 25 vliegtuigen ontmantelen. "Er zijn duidelijk nog veel groeimogelijkheden in en rond onze Vlaamse luchthavens, zéker met innovatieve technieken", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "Aerocircular pakt het innovatief aan. Je zou hen kunnen vergelijken met de indianen, die volgens de verhalen élk deel van de buffel gebruiken. Aerocircular zal ook élk deel van een vliegtuig hergebruiken, tot het laatste schroefje."

Werk voor 35 mensen

Het bedrijf investeert 4,5 miljoen euro in hun vestiging van 4.500 vierkante meter en zal wanneer de ontmantelingshal operationeel is 35 mensen aan het werk zetten. Aerocircular wil op termijn van 25 naar 50 ontmantelingen gaan.