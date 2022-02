Aangespoelde zwangere bruinvis nog steeds in leven

Het zwangere bruinvisvrouwtje dat afgelopen donderdag aanspoelde op het strand van Oostende, is nog in leven. Dat meldt het Museum voor Natuurwetenschappen, die het dier toen heeft overgebracht naar het Boudewijn Seapark. De bruinvis wordt nu verzorgd in een onderzoekscentrum in Nederland.

"De bruinvis kon deze ochtend naar een onderzoeksinstituut in het Nederlandse Goes worden overgebracht, na enkele dagen door een dierenarts en tal van vrijwilligers met de beste zorgen te zijn omringd in het Boudewijn Seapark", meldt het Museum voor Natuurwetenschappen in een facebookbericht. "Ze is echter nog zwak. Het blijft afwachten of het dier het zal halen of niet."

Hoe het komt dat de bruinvis aangestrand is, is nog onduidelijk. Wel raasde storm Corrie deze week over onze kust. Door stormachtige weersomstandigheden kan het gebeuren dat bruinvissen of dolfijnen in de problemen komen en aanspoelen.

