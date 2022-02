Zwangere bruinvis aangespoeld in Oostende

De medewerkers van Museum voor Natuurwetenschappen hebben het dier overgebracht naar Boudewijn Seapark. De dierenarts onderzocht de bruinvis en zag dat het vrouwtje zwanger is. Het is nog afwachten of moeder en baby het zullen halen.

De bruinvis was gewond aan de staartvin en hij bloedde. Het dier van goed vijftig kilogram en anderhalve meter lang wordt nu verzorgd in Brugge. Zodra het mogelijk is zal het dier overgebracht worden naar een centrum in Nederland dat beter is uitgerust voor de opvang van bruinvissen.

Bekijk hier de reportage van de vorige reddingsactie:

Hoe het komt dat de bruinvis aangestrand is, is nog onduidelijk. Wel raasde storm Corrie deze week over onze kust. Door stormachtige weersomstandigheden kan het gebeuren dat bruinvissen of dolfijnen in de problemen komen en aanspoelen.

Eerder deze maand overleed een andere bruinvis nadat die aangespoeld was in Koksijde.