800 West-Vlaamse land- en tuinbouwers rijden morgen met tractoren naar Brussel

Die wil de uitstoot drastisch inperken. Maar na lang onderhandelen zijn de ministers er nog niet in geslaagd om een akkoord te vinden. De landbouwers zijn ongerust, en vrezen voor hun toekomst.

Bjarne Inghelbrecht : Landbouwer uit Ichtegem: "Het is een vreedzaam protest. Het is niet dat we schade willen aanrichten. We willen echt de mensen niet ambeteren op de weg."

Franky Vanroose, Algemeen Boerensyndicaat ABS: "We hebben gezegd: enkel tractoren zijn toegelaten. We hebben ook duidelijk afgesproken dat wie zich wil toevoegen met auto's en vrachtwagens, die niet mogen aansluiten. We hadden het liefst op de snelwegen gereden. Maar we mochten niet. We hebben aangedrongen. We gingen het snelst in Brussel zijn en terug. Nu moet het langs gewestwegen en dat zal enige vertraging opleveren."

Catastrofe

Vanuit Gistel trekken de tractoren vanaf 6 uur richting Torhout, dan over Pittem naar Tielt en van daaruit richting Deinze en Nazareth in Oost-Vlaanderen. Vanuit Ieper rijdt de colonne over Roeselare, naar Izegem en Anzegem. Een gedetailleerd overzicht vind je op onze website. "Het is een heel eind rijden, maar dat zal ons niet tegenhouden. Het wordt inderdaad een lange dag, maar dat hebben we er wel voor over. Iedereen vertrekt thuis vanuit zijn eigen basis en er zijn verschillende punten aangeduid waar we dan samenkomen."

Jeroen Gadeyne, landbouwer: "We zullen toeteren in Brussel om te tonen dat we niet akkoord zijn met de Vlaamse regering en hun maatregelen. Het wordt een catastrofe voor onze land- en tuinbouw."

Het is 8 jaar geleden dat er nog zo'n grote tractorenkolonne naar Brussel trok. Er worden wel 2.000 landbouwvoertuigen verwacht. De boodschap van de boeren is duidelijk. De Vlaamse regering moet het stikstofakkoord bijsturen.

