Belgische ambassadeur in Iran kon Olivier Vandecasteele ontmoeten onder streng toezicht

De Belgische ambassadeur in Iran kon op woensdag 4 januari voor de zevende keer Olivier Vandecasteele uit Oostduinkerke ontmoeten in zijn cel. Dat heeft zijn familie maandag bevestigd.

Na 10 maanden in volledige afzondering oogt Vandecasteele nog "magerder en met diepe wallen". Zijn gezondheid zou er alleen maar op achteruit zijn gegaan.

Zo'n ontmoetingen duren 15 tot 30 minuten, worden gefilmd en staan onder streng toezicht van vier bewakers en een tolk. Omdat er van de Iraanse overheid met geen word gerept mag worden over het "schijnproces" waarin Vandecasteele werd veroordeeld, is hij nog steeds niet op de hoogte van de officiële reden van zijn arrest.

Vorige week bevestigde een Iraanse collega aan minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib dat een Belg die in Iran opgesloten zit er van spionage wordt beschuldigd. Omdat Vandecasteele de enige landgenoot is die er in gevangenschap zit, kan het alleen om hem gaan.

Al sinds 24 februari zit Vandecasteele vast in een isolatiecel in Iran. In november werd hij gedwongen om deel te nemen aan een mogelijk in scène gezet proces, waar hij werd veroordeeld tot 28 jaar cel. Aan de Belgische ambassadeur verklaarde hij dat hij werd gedwongen om urenlang deel te nemen aan de rechtszaak met boeien rond zijn armen en benen.

Tien maanden in eenzame opsluiting en een "onmenselijke behandeling" eisen hun tol op zijn lichaam. Eerder werd al bekend dat Vandecasteele een infectie had aan zijn voet, geen winterkleren kreeg bij temperaturen onder nul en ernstige tandproblemen had. De enige tandheelkundige behandeling die hij heeft gekregen heeft slechts een deel van de problemen kunnen oplossen. Inmiddels heeft hij ook last van zijn oren.

