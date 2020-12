In Menen zijn de sloopwerken begonnen voor de bouw van nieuwe bruggen. Zo'n 150 panden moeten worden afgebroken.

Over een jaar komt er een voetgangers- en fietsersbrug. In 2022 begint dan de bouw van de nieuwe Leiebrug. De werken passen in het Seine-Scheldeproject.

Met hogere bruggen over de Leie moeten op termijn overal grotere schepen doorkunnen.

