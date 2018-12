13 miljoen euro in 2020 voor afrittencomplex R8-A19

Studie K-R8 in 2019

“Minister Weyts voorziet in 2019 ook nog 100.000 euro voor het studiewerk voor het complex project K-R8 en in 2020 700.000 euro hiervoor. In 2020 voorziet de minister ook 13 miljoen euro voor de aanleg van de verkeerswisselaar R8-A19”, weet Bert Maertens.

Veel gekende investeringen voor 2019

Heel wat investeringen werden eerder al eens aangekondigd. Zoals de fietspaden langs de N305 tussen Meulebeke en Dentergem (3,5 miljoen euro), de fiets- en voetgangersbrug in Nieuwpoort (3 miljoen euro), de werken aan de zeedijk in Middelkerke (5 miljoen euro), de renovatie van de Vandammesluis in de Haven van Zeebrugge (19,5 miljoen euro) en de realisatie van de Reepbrug in Kortrijk (2 miljoen euro).

De herinrichting van het op- en afrittencomplex nr. 7 in Izegem staat volgend jaar op het programma (1,5 miljoen euro); in 2020 maakt de minister 1,7 miljoen euro vrij voor het studiewerk in het kader van de opwaardering van het kanaal Roeselare-Leie.

Alles samen vloeit er in 2019 466 miljoen euro naar West-Vlaanderen voor allerhande openbare werken.