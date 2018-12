21% meer budget voor wegenwerken

Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts voorziet in 2019 € 466 miljoen voor de mobiliteit in de provincie West-Vlaanderen.

Bekeken over de regeerperiode (2014-2019) kan de West-Vlaamse mobiliteit zo rekenen op € 2,2 miljard – of 21% méér dan in de vorige regeerperiode (2009-2014), toen het nog ging om € 1,8 miljard.

“We hebben de investeringen in heel Vlaanderen opgeschroefd en dat merk je ook in West-Vlaanderen”, zegt Weyts.

Enkele West-Vlaamse blikvangers zijn de fietspaden langs de N305 tussen Meulebeke en Dentergem (€ 3,5 miljoen), de fiets- en voetgangersbrug in Nieuwpoort (€ 3 miljoen), de werken aan de zeedijk in Middelkerke (€ 5 miljoen) en de renovatie van de Vandammesluis in de Haven van Zeebrugge (€ 19,5 miljoen).

Lees ook:

13 miljoen euro in 2020 voor afrittencomplex R8-A19