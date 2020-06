1.200 bezwaarschriften tegen komst windmolens Pittem

De gemeente had zelf al een ongunstig advies gegeven, nu is het aan de bestendige deputatie om daar in eerste aanleg over te beslissen.

Luminus wil drie windmolens plaatsen ten zuiden van de Ringlaan in Pittem, maar dat stuit op heel wat verzet. Actiegroep leefbaar Pittem verzamelde bij een eerder plan van Luminus meer dan 1300 bezwaarschiften en ook deze keer meer dan 1200. Ook de gemeente is niet enthousiast, omdat de windmolens te dicht bij de huizen zouden staan. Luminus kan zijn aanvraag wel nog wijzigen tijdens de loop van de procedure.

