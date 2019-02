12 maanden met uitstel voor grafschennis

Vier Brugse grafdelvers hebben zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor hun aandeel in feiten van grafschennis en diefstal. Kevin D. is veroordeeld tot 12 maanden met uitstel en een geldboete van 800 euro. De drie anderen zijn vrijgesproken.

Het openbaar ministerie vorderde gevangenisstraffen van zes maanden tot een jaar.

Skeletten op smartphone

De bal ging aan het rollen toen Kevin D. (30) uit Loppem in de cel belandde naar aanleiding van rellen na de voetbalwedstrijd Club Brugge-Antwerp van eind oktober 2017. Tijdens dat onderzoek troffen de speurders dubieuze beelden aan op de smartphone van de hooligan van Club Brugge. D. maakte blijkbaar geregeld foto's van de skeletten die hij tijdens zijn job moest opgraven. Op een schedel kerfde de beklaagde zelfs een hakenkruis.

Bovendien werden meermaals gouden ringen en tanden van de overledenen meegegraaid. Minstens drie keer werd de buit doorverkocht aan een goudsmid in Sint-Andries. "Als eksters plunderden ze respectloos alles wat blinkt", aldus procureur Fauve Nowé.

Alle beklaagden vroegen de vrijspraak voor grafschennis. Volgens de advocaat van D. was het immers net hun taak om de graven open te maken, nadat de concessie niet verlengd was door de nabestaanden. Ook van diefstal kan volgens de verdediging geen sprake zijn. "Die spullen kunnen niet aan een eigenaar gekoppeld worden, het is zoals wanneer je ze op straat zou vinden", aldus meester Reginald Van Belleghem, advocaat van S.N.

Brugge krijgt 1 euro provisionele schadevergoeding.

Lees ook