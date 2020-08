Zwaarbewolkte dag met veel wind, code oranje aan de kust

We krijgen vandaag te maken met een actieve regenzone. Zowel deze morgen als na de middag krijgen we te maken met regenbuien. Naar de avond toe wordt het iets droger, maar krijgen we hardere wind. Er zijn felle rukwinden mogelijk, tot 60 km per uur boven land en tot rond 80 km per uur aan zee. Het wordt niet veel meer dan rond de 20 graden.

Vanavond en vannacht komt er nog meer wind te staan uit het westen. Dan zijn rukwinden mogelijk van 80 à 90 km per uur aan zee en rond 60 tot 70 km per uur boven land. Lokale schade is zeker mogelijk, vooral aan zee. Er is ook een kleine kans op een regenbui, de minima schommelen rond 14 graden.

Morgen staat er de hele dag erg veel wind. Het is wisselend bewolkt met enkele verspreide buien, bij een 20-tal graden. In de loop van de namiddag neemt de wind snel af en gaat veel minder hard waaien.

Donderdag blijft het droog bij 22°.