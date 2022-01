Zwaarbewolkt met kans op regen

Vandaag is het meestal zwaar bewolkt tot betrokken met soms wat regen. We halen een 10-tal graden met een stevige zuidwestelijke wind.

Ook aan de kust is er een flinke zuidwestelijke wind met uitschieters tot 70 km per uur. Het is er wisselvallig met kans op verspreide regen en maxima 11 graden.

Vanavond neemt de bewolking verder toe en in de nacht krijgen we regen. Die kan aan de Frans-Belgische grens intens zijn. Tegen de ochtend dalen de temperaturen naar een 8-tal graden.

Morgen start nog regenachtig, maar die trekt snel weg. De wind draait daarbij naar een koelere noordwestelijke hoek zodat het minder zacht wordt met maxima 7 à 8 graden.

Woensdag is dan een overwegend droge dag met wolken en opklaringen. We halen dan nog een 6 à 7 graden.