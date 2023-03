Vanavond en vannacht komen er opklaringen en dan het flink afkoelen. Het kan plaatselijk zelfs licht gaan vriezen tot -3 en dan is er 's ochtends kans op gladheid.

Morgen tijdelijk een droge dag opklaringen, en maxima rond 7 graden in de middag. Zondag is het overdag nog droog, maar in de late middag volgt opnieuw regen. Het is dan wel 10 tot 12 graden. Ook maandag nat met soms intense buien.