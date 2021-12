Zwaar bewolkt maar droog & zacht

Vandaag is een overwegend zwaar bewolkte dag met wat kleine schuchtere opklaringen en droog weer. De dag start zeer zacht met minima van 8 tot 9 graden en we halen overdag met het grootste gemak een 10 tot 12 graden.

Ook vandaag en morgen zijn erg zachte dagen met maxima die telkens gemakkelijk een stuk in de dubbele cijfers geraken. Vandaag is het daarbij droog, maar wel met veel wolken en amper of geen opklaringen. De zuidwestelijke wind waait daarbij meest matig.

Vanavond en vannacht is het ook zwaar bewolkt tot betrokken met minima rond een 8 à 9 graden. Later in de nacht is er eventueel wat lichte regen mogelijk.

Morgen zou er dan eventueel tijdelijk nog wat lichte regen mogelijk zijn. Het blijft erg zacht met maxima van 10 tot 11 graden en een matige zuidwestelijke wind.

Ook woensdag en de dagen erna blijft het nog zacht, al gaan de hoogste maxima er wel geleidelijk aan uit. We blijven wel telkens met erg veel wolken zitten en een matige zuidwestelijke wind.

Tegen het weekeinde wordt het mogelijk geleidelijk wat minder zacht, al is dat nog geen zekerheid. Het blijft wel droog en er blijft ook telkens veel bewolking hangen met weinig of geen zon.