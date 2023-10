Zonovergoten dag met temperaturen tot 24 graden

Vandaag zit de wind in het zuiden en met een zonovergoten dag halen we daarbij temperaturen van 23 tot 24 graden. Een lokale temperatuur van 25 graden is zelfs mogelijk.

De wind blijft zwak vandaag en er verschijnen amper wolken. Vanavond en vannacht blijft het helder weer met minimale temperaturen rond de 13-14 graden. De zwakke zuidenwind valt bijna helemaal weg.

Morgen ook warme dag

Ook morgen wordt nog een erg warme dag waarbij we weer een 23-24 graden bereiken met veel zon. Later neemt de bewolking toe, zeker in de namiddag verliezen we de zon geleidelijk aan.

Dinsdag en de dagen erna is het tijdelijk minder warm met vooral dinsdag kans op wat lichte neerslag. Ook woensdag tot en met vrijdag is het wisselvallig, maar met amper of geen neerslag. Tegen het weekend keert de zomerse warmte mogelijk terug.