Zonnigste dag van de week

Vandaag is de mooiste dag van de week met veel zon.

Later duiken er landinwaarts ook wel wat stapelwolken op. De maxima halen makkelijk 24 tot 26 graden bij een zuidwestelijke en zwakke wind.

Vanavond koelt het maar heel traag af. Pas laat op de avond wordt het weer minder dan 20 graden.

Morgen is het licht wisselvallig. Wolken en zon wisselen af en de hele dag door is er een dreiging van een enkele lokale regen- of onweersbui. Maxima dan rond 23-24 graden bij een zwakke tot matige zuidelijke wind.

