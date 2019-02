Zonnige Valentijnsdag

Vandaag is het meestal zonnig met weinig of geen wolken.

Het is vrij zacht met maxima tussen 9 graden in de Ardennen en 13 graden in het centrum. De wind waait meestal zwak uit zuid tot zuidoost. Vanavond en -nacht krijgen we een heldere sterrenhemel. De wind blijft in de meeste streken zwak uit zuid tot zuidoost, waardoor het goed kan afkoelen: de minima liggen tussen -2 graden in de Ardennen en +2 graden in het centrum van het land.

Ook morgen zonnig

Vrijdag is het zonnig en zacht voor de tijd van het jaar. Het wordt tussen 11 en 15 graden. 's Ochtends kan het her en der nog lichtjes vriezen en in de Ardense valleien is wat aanvriezende mist mogelijk. De wind is zwak tot soms matig en waait uit zuidelijke tot zuidoostelijke richtingen.

Zonnig weekend

Ook in het weekend is het mooi en zonnig, met soms enkele hoge wolkensluiers. 's Ochtends vroeg kan er lokaal nog lichte vorst genoteerd worden, maar in de namiddag stijgt het kwik alweer naar waarden tussen 13 of 14 graden. In de Ardense valleien is nog wat ochtendgrijs mogelijk.

In het begin van volgende week krijgen we wat meer wolkenvelden maar het zal waarschijnlijk meestal droog blijven. De maxima liggen in het centrum rond 10 of 11 graden.