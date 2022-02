Vandaag wordt een mooie dag. Er is veel zon, al verschijnen er geleidelijk aan wel hoge sluierwolken in het weerbeeld. De wind zit daarbij in het zuiden en spant overdag ook langzaam wat aan. Maxima vanmiddag rond een 8 à 9 graden.

Zondag is het eerst vrij zonnig en droog met wat meer hoge wolkenvelden. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe en 's avonds is het in het westen betrokken met wat lichte regen. Deze regenzone trekt in de loop van de avond en nacht verder oostwaarts. Het wordt zacht met maxima van 5 tot 11 graden.

Maandag is het bewolkt met regen. Nadien wordt het wisselend bewolkt met opklaringen maar ook enkele buien. De maxima liggen tussen 5 en 10 graden bij een veelal matige zuidwestenwind.