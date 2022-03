Zonnige, maar frisse zondag

Vandaag krijgen we een zonnige, maar wel wat koudere dag. We halen maximaal 8 graden, maar door een strakke noordoostelijke wind voelt het wat frisser aan.

Vanavond en vannacht is het helder en koud. De minima dalen tot rond 0 graden, maar door de strakke wind koelt het niet verder af.

Zonnige start van de week

Ook na het weekend houden we het overwegend zonnig. De maxima winnen wel geleidelijk weer wat terrein en in de nachten blijft het ook voorlopig licht vriezen. Op dinsdag halen we alweer een 11 graden en tegen woensdag zelfs 13 graden. De wind draait daarbij langzaam naar zuidoost tot zelfs zuid.

Dit rustige en vrij zonnige weerbeeld houdt zeker tot het midden van volgende week aan, nadien zou het geleidelijk weer iets zachter en meer bewolkt kunnen worden.