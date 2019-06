Zonnige dag, tot 26 graden

Vandaag is een zonnige en warme dag. De maxima klimmen tot 26 graden landinwaarts en tot 24 aan de kust. Er staat eerst een zwakke, later matige noordoostelijke tot oostelijke wind.

Vanavond koelt het maar heel traag af met minima die tegen de ochtend nog op 15 graden zitten, zeker in de steden.

Morgen is de wind zuidoost tot zuid geworden en die voert hete lucht aan. De maxima schieten omhoog en halen weer de tropische 30-gradengrens. De zon is volop van de partij. Aan zee is het iets minder warm door een zeebries.

Zondag draait de wind naar het westen en wordt er minder warme lucht aangevoerd. De maxima zitten dan op 25 graden en er drijven ook al eens een paar wolken voorbij.

Maandag en dinsdag voert een meer noordelijke tot noordwestelijke wind koelere lucht aan met maxima vooraan de 20 graden en met een mix van wolken en opklaringen. Het is meestal droog maar dinsdag is een licht buitje niet uitgesloten.