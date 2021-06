Zonnige dag: tot 24 graden

Ook vandaag is een droge dag met alleen maar zon. De maxima zitten vanmiddag dan rond een 21 tot 24 graden bij een matige westelijke wind. In de middag duiken er weer enkele kleinere stapelwolken op.

Vanavond koelt het dan langzaam af bij minima die tegen de ochtend dalen naar een 11-12 graden. Er kan wat nevel of mist opduiken.

Morgen wordt ook een mooie dag. De maxima klimmen weer iets hoger op en halen dan al tot 25 graden. Er is veel zon met slechts opnieuw enkele kleinere stapelwolken.

Ook de rest van de week is het zonnig en zomers. De maxima klimmen steeds verder op en blijven tot het eind van de week ronduit zomers.

In het weekeinde kan het op zaterdag tijdelijk wat meer bewolkt raken en gaan de temperaturen er een klein beetje op achteruit, maar zondag is de zon er al volop terug bij opnieuw hogere maxima.

KUST:

Vandaag is opnieuw een mooie zomerse dag met maxima rond 21 graden en veel zon bij een matige noordelijke wind die onder invloed van de zeebries vanmiddag wat aantrekt. Aan de Westkust is er kans op wat zeemist.

In de nacht kan er wat nevel of mist opduiken. Die verdwijnt dan in de ochtend weer. Na minima tot rond 12 graden stijgt het kwik dan morgen weer tot rond een 22-tal graden bij opnieuw volop zon.

Meer leest u hier: www.geertnaessens.be