Zonnige dag, tot 17 graden

Vanavond en vannacht is het helder en koelt het sterk af. Tegen de ochtend hebben we nog maar een graad of 5 over. De wind valt dan grotendeels weg.

Morgen is het licht bewolkt tot zonnig, bij maxima van 16 tot 17 graden.

Ook donderdag is een fraaie dag met veel zon en maar enkele wolkenvelden. Dan kunnen we 18 tot 19 graden halen. De koele wind waait dan wat meer uit een noordoostelijke richting.

Vrijdag neemt de bewolking in de loop van de dag toe en daarmee stijgt ook de kans op een bui. De maxima zitten ook dan op een 18-tal graden.