Zonnige dag met hier en daar wolken

Vanavond en vannacht is het licht tot wisselend bewolkt bij erg zachte minima die niet onder de 13 à 14 graden zakken. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en zachte dag. In de loop van de dag neemt de bewolking wel toe. De temperaturen schommelen rond 22 graden bij een matige zuidelijke wind.

Nazomers weekend

In de tweede helft van de week komt er meer bewolking, en stijgt de kans op een bui. Donderdag blijft het grotendeels droog, maar vrijdag is een bui niet uit te sluiten. Op beide dagen halen we wel nog altijd 20 graden. Tegen het weekend zorgt een hogedrukgebied voor een nieuwe nazomerse periode met veel zon en oplopende temperaturen.