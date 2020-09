Zonnig zomerweer

Zondag schommelen de temperaturen tussen 21 graden aan zee en plaatselijk 26 graden in het binnenland. Tijdens de nacht van zondag op maandag wordt het op de meeste plaatsen helder. Minima schommelen tussen 6 en 13 graden.

Maandag blijft het droog en zonnig. De maxima liggen tussen 20 graden aan zee en 25 of 26 graden in het binnenland. Ook dinsdag schijnt de zon, al kunnen er in de loop van de dag enkele stapelwolken vormen. Het blijft waarschijnlijk wel droog. De maxima schommelen tussen 21 graden aan zee en 26 of 27 graden in het binnenland.

Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en minder warm.