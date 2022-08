Zonnig & tropisch warm

Vandaag blijft het droog en zonnig in de meeste streken. In het westen komen er wel wat meer wolkenvelden voor. In de namiddag wordt het dan overal wisselend bewolkt met zonnige perioden en enkele stapelwolken. De maxima schommelen tussen 26 graden aan zee en 31 graden in Belgisch Lotharingen.

Vanavond verdwijnen de stapelwolken snel. De temperaturen dalen 's nachts tot 12 graden in de Ardennen en 20 graden in de grote steden.

Ook donderdag blijft het op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zonnige perioden en hoge wolkenvelden. Over het westen komt er meer bewolking in de namiddag met op het einde van de namiddag kans op een bui. Het blijft warm bij maxima van 25 graden aan zee tot 31 of 32 graden in het centrum van het land.

Vrijdag lijkt de atmosfeer onstabiel te worden met kans op buien vanaf het westen. Deze buien zijn soms intens en vergezeld van onweer. Het wordt koeler bij maxima van 21 of 22 graden in het uiterste westen tot 26 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen.

Zaterdag start regenachtig in het oosten met veel wolken, in het westen en het centrum is het dan al droog met brede opklaringen. We halen maxima van 21 tot 24 graden.

Zondag zijn er regelmatig zonnige perioden en blijft het droog. De maxima schommelen rond 22 graden aan zee en 24 graden in het centrum.

Ook maandag en dinsdag lijkt het overwegend droog te blijven met een afwisseling van zon en wolken.