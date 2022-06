Zonnig tot 23 graden

Vandaag is het droog en zo’n 23 graden in het binnenland. Het wordt dan ook duidelijk de betere dag van het weekend met aan zee al van in de ochtend brede opklaringen en flink wat zon.

Gaandeweg de dag breiden die opklaringen zich geleidelijk verder en dieper landinwaarts uit. Er staat daarbij een matige zuidwestelijke wind. Het blijft droog en hoogstens duikt er ergens landinwaarts een heel enkele lichte bui op.

Aan de kust is het vandaag eerst nog wisselend bewolkt bij zo’n 21 tot 22 graden en een matige zuidwestelijke wind. Vanmiddag is het er ronduit zonnig met amper of geen wolken meer.

Vanavond en vannacht is het aan zee licht tot wisselend bewolkt bij minima rond een 14-tal graden. Elders is het eerst ook nog steeds droog bij dezelfde minimumtemperaturen tegen de ochtend. Het is niet uitgesloten dat er in het binnenland gaandeweg de nacht zich toch ergens een bui voordoet.

Morgen en rest week

Morgen krijgen we in de kuststreek weer meer wisselvalligheid met kans op een regen- of onweersbui. De maxima zitten dan rond een 21 graden. Ook landinwaarts is het weer onstabieler met gaandeweg de dag weer verspreide regen- en onweersbuien. Het wordt wel nog iets warmer met maxima rond 23 graden.

De rest van de week blijft zomers en wordt het opnieuw geleidelijk aan warmer. Dinsdag is een droge dag met veel zon en aangename maxima die landinwaarts weer de 25 graden en meer bereiken.

Woensdag en donderdag worden twee erg warme dagen met maxima van 26 tot 28 graden en veel zon. Tegen donderdag loopt later op de dag de kans op een regen- of onweersbui wel weer op.