Zonnig maar koud

In de vroege ochtend hangen er daarbij mogelijk lokaal wat nevel- of mistbanken, maar die lossen snel op.

Vanavond koelt het dan weer snel af met in de nacht minima tussen -3 en -5 graden. Het is daarbij helder met later mogelijk wat nevel of mist, vooral in de Polders en aan zee.

Ook woensdag start koud met algemene nachtvorst en overdag is het dan ook weer vrij zonnig tot zonnig met maxima tot rond een 6 à 7 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind.

Donderdag komen er na nog een koude nacht meer wolken opzetten. Het raakt zwaar bewolkt tot betrokken en het gaat harder waaien.

Ook vrijdag is een dag met veel grijze wolken, soms wat opklaringen en maxima rond een 7-8 graden. Er staat daarbij een matige westelijke wind.