We krijgen weer vrij veel zon en maxima rond 13 à 14 graden. De oostenwind waait zwak tot matig.

Vanavond en vannacht wordt het opnieuw koud met algemene vorst aan de grond.

Ook morgen wordt een rustige dag. Er is veel zon, al verschijnen er later op de dag geleidelijk wat wolkenpartijen. Zondag is het dan zwaar bewolkt en kan er eventueel een drupje regen vallen. Het blijft wel vrij zacht met maxima rond 15 graden.