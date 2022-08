Zonnig en zeer warm: tot 33 graden!

Later op de dag draait de wind aan zee van zuid naar noordwest en wordt het minder warm. Er is veel zon met af en toe wat wolken.

Vanavond blijft het nog heel lang warm. Tegen de ochtend is het 18-19 graden landelijk en tot 20 à 23 graden in de steden! Later in de nacht lopen er wolkenvelden binnen.

Morgen komt er met een naar noordwest draaiende wind minder warme lucht binnen en gaan de temperaturen een aantal graden dalen. Het wordt dan nog tot 25 graden landinwaarts.

Ook vrijdag en in het weekeind is het minder warm, hoewel het nog gemakkelijk zomers warm wordt met waarden rond 25 graden en telkens veel zon.

Volgende week trekt het zomerse weer door met weer maxima van 30 graden en meer.

KUST:

Vandaag is het eerst wat grijs, later zonnig en snel warm. Na de middag zorgt een naar noordwest draaiende wind voor afkoeling.

We halen rond de middag 26-27 graden, vanmiddag aftoppend op 25 graden.

Vanavond en vannacht blijft het erg warm met minima rond 20 graden.

Morgen zorgt een naar noordwest draaiende wind voor een geleidelijke afkoeling. Dan halen we nog een 20-21 graden.