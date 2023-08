Ook zondag blijft het overwegend zonnig en hangen de temperaturen rond 25 graden. In het binnenland is er lichte bewolking mogelijk en aan zee wordt het hoogstwaarschijnlijk een stralende dag.

In de voormiddag blaast een matige wind uit het zuidwesten, die aan de kust in de namiddag overgaat in een zeebries uit noordwestelijke richting. Voor het binnenland geven de voorspellingen temperaturen tot 26 graden aan. Aan zee blijft het met maxima rond 23 graden iets frisser.

De temperaturen dalen tot 14 graden in de nacht van zaterdag op zondag. Dan kan het ook wat nevelig worden. Maandag haalt het kwik opnieuw 26 graden en schijnt de zon voort.