Zonnig en warm, tot 22 graden

Vanavond en vannacht is het helder en rustig. De zwakke zuidelijke wind gaat liggen en er kan later in de nacht wat nevel opduiken bij minima rond 5 graden.

Ook morgen wordt een mooie dag met alleen maar zon en lokaal tot 23 graden. Donderdag zijn er meer wolken en wordt het minder warm, tot 15 graden, bij een aantrekkende noordelijke wind. Vrijdag halen we maar 9 graden meer. In het weekend keert de zon terug, maar de maxima blijven bescheiden en ook de nachten zijn met minima van 2 tot 3 graden erg frisjes.

