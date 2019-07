Zonnig en warm, later meer wolken

Het is vandaag eerst zonnig en zomers warm.

Vanmiddag noteren we maxima tussen 24 en 26 graden bij een matige zuidwestelijke wind. In de loop van de namiddag komen geleidelijk wat meer wolkenvelden binnenlopen.

Vanavond neemt de bewolking verder toe. Minima rond 15-16 graden. Een lichte bui is dan mogelijk, maar tegen de ochtend lopen er vanaf de kust meer binnen.

Morgenochtend trekt een buiige storing voorbij waarna het tijdelijk droger is met wat opklaringen. In de namiddag volgen nog buien. In de late middag klaart het dan op vanaf de kust.

Zondag trekt die wind naar het zuiden en voert veel warmere lucht aan. Het wordt dan al snel weer zomers warm met maxima van 25 graden en meer en veel zon.

