Zonnig en koud

Vandaag wordt de koudste dag met maxima rond 0 tot -1 graad. Nochtans is het vrij zonnig, al neemt later de bewolking geleidelijk aan wel weer toe.

Er staat daarbij een zwakke oostelijke wind.

Vanavond en vannacht vriest het weer overal, maar minder hard. We gaan minima noteren rond -2 tot -4 graden. Het is daarbij licht tot wisselend bewolkt.

Later in de week kan het weer zachter worden met meer wolken en weer oplopende temperaturen. Toch blijft het in de nachten waarschijnlijk de hele week nog lichtjes vriezen.

Morgen krijgen we daarbij meer wolken en met een naar noord draaiende wind komt wat minder koude zeelucht binnen met maxima rond 2 graden landinwaarts en 4 graden aan de kust.

Ook donderdag en vrijdag noteren we telkens licht positieve maxima, maar in de nachten kan het wel telkens lichtjes blijven vriezen.