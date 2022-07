Zonnig en heel warm

Het is daarbij volop zonnig met een zwakke zuidelijke wind, aan zee tijdelijk een zwakke zeebries.

Vanavond koelt het amper af. Pas na middernacht zakken we onder de 25 graden en dan nog. In steden blijft het gemakkelijk 23-24 graden, landelijk wordt dat rond een 20-tal graden.

Morgen wordt het zelfs nog meer en dan halen we tot een lokale 40 graden! De hoogste waarden lopen daarbij op dinsdag landinwaarts op tot 37-39 graden, lokaal mogelijk dus tot 40 graden of nog wat meer! Het is daarbij volop zonnig. In de avond draait de wind naar het westen en wordt de warmste lucht verdreven.

Woensdag is het dan licht wisselvallig met wolken en opklaringen en kans op een enkele regen- of onweersbui. Het wordt dan nog een 23 tot 27 graden. Verspreid over de dag duikt al eens een regen- of onweersbui op.