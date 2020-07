Zonnig bij zo'n 23 graden

Vandaag kan het 23 graden worden. Er is eerst veel zon, maar in de loop van de dag neemt de sluierbewolking toe. Er staat een goed voelbare westenwind.

Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt tot betrokken. Tegen de ochtend kan er wat regen vallen. De minima zitten op een 14-tal graden.

Morgenochtend zitten we bij maxima tot 19 graden in koeler weer met meer wolken en af en toe wat regen of een bui. Na de namiddag klaart het geleidelijk aan wat op.

Woensdag krijgen we enkele verspreide buien te verwerken, bij opnieuw 19 graden.

De dagen daarna wordt het droger, zonniger en warmer. Donderdag halen we 21 graden, vrijdag doen we daar nog een graadje bij.

Bekijk ook

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.