Vanavond en vannacht blijft het droog met minima die tegen de ochtend dalen naar een 4-tal graden. Morgen wordt een vrij droge dag, al kan er lokaal wel een spatje vallen. De bewolking neemt toe door een zwakke storing die in de namiddag door de provincie trekt. Daarbij halen we dan maxima van 12 graden.Dinsdag is het zwaar bewolkt met later op de dag perioden van intense regen. Het waait opnieuw harder uit het zuidwesten bij zo’n 12 graden.