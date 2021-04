Zon, zon, zon: tot 15 graden

Het is maandag opnieuw droog en zonnig. In de loop van de namiddag komen er vanuit het noordwesten wat hoge wolkensluiers opzetten. De maxima liggen tussen 9 graden op de Hoge Venen en lokaal 15 graden in het centrum en uiterste zuiden van het land.

De wind waait opnieuw matig uit het noordoosten. Aan de kust wordt de wind in de namiddag vrij krachtig uit het noordnoordoosten, zegt het KMI.

Maandagavond en -nacht blijft het droog met meer en meer hoge wolkensluiers vanaf het noordwesten. De minima liggen tussen plaatselijk ­-5 graden in de Hoge Venen en +4 graden aan zee, met waarden rond +1 à +2 graden in het centrum. De zwakke tot matige wind uit noordoost ruimt naar het oosten.

Dinsdag blijft het droog en zonnig met enkel hoge wolkensluiers. De maxima liggen rond 15 of 16 graden in het centrum, tussen 12 en 14 graden op de Ardense Hoogten en 13 graden aan zee. De wind is zwak tot matig uit oostelijke richtingen. Aan zee wordt hij in de namiddag matig uit noordnoordoost.

Woensdag blijft het overdag overwegend droog en is het eerst nog zonnig. In de loop van de namiddag komt er meer bewolking vanaf het zuiden en naar de avond toe kan al de eerste lokale bui vallen, vooral dan in het zuidoosten van het land. In de nacht naar donderdag kan er overal een bui vallen. De maxima liggen rond 11 graden vlak aan zee, 17 graden in het centrum en 14 graden in de Hoge Ardennen. De wind is in het binnenland zwak uit oostelijke of veranderlijke richtingen. Aan zee is de wind eerst matig uit oost, in de namiddag opnieuw geleidelijk vrij krachtig uit noordnoordoost.