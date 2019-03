Het blijft dan ook een zwaar bewolkte tot betrokken dag. Er staat een zwakke veranderlijke wind en maxima rond 12 à 13 graden.

Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt tot betrokken met minima rond 6-7 graden en nog steeds een heel zwakke, zo goed als afwezige wind.

Morgen draait de wind naar het zuidwesten. Die voert wat drogere en zachtere lucht aan. We halen 14 graden, maar er is nog steeds veel bewolking. In de loop van de dag neemt de kans op opklaringen wel toe.