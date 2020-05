Zon verbergt zich vandaag

Het is vandaag zwaar bewolkt tot betrokken. Op een enkele opklaring na, krijgen we de zon niet te zien. De maxima halen tot 16 graden bij een aantrekkende noordoostelijke wind.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. De temperaturen zakken tegen de ochtend naar een graad of 6.

Morgen komen er meer en bredere opklaringen. In de loop van de dag breekt de zon goed door en wordt het licht tot wisselend bewolkt. Maxima dan tot 17 graden. Er staat wel nog altijd een goed voelbare noordoostelijke wind.

Woensdag zijn alle wolken verdwenen en wordt het dus een zonnige dag. We halen dan 18 graden bij een noordoostelijke tot oostelijke wind. Donderdag en vrijdag worden erg zachte dagen met maxima van 20 graden of zelfs wat meer. Het is dan zonnig en rustig met een zwakke tot matige oostelijke wind.